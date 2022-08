Confiance en la jeunesse à laisser grandir

La suite est du même acabit:"La mentalité n’est plus ce qu’elle était… L’on dit toujours que la jeunesse pose problème, n’est plus motivée mais la saison passée, ce ne sont pas forcément les plus jeunes qui ont posé problème. Aujourd’hui, pour pas mal de joueurs, le foot est secondaire ce qui n’était pas le cas auparavant. On organise ses loisirs en fonction de la vie de famille…" Et le coach de poursuivre:"C’est une saison excitante pour moi! On repart à zéro avec un noyau quasi tout neuf, j’ai énormément confiance en la jeunesse. On va essayer de se sauver au plus vite avant de voir plus loin. Le meilleur exemple, c’est Quévy Mons qui avait une moyenne d’âge de vingt ans et qui a réussi à monter."En battant Enghien lors du dernier match du tour final!

Les qualités de la REAL B selon son coach:"L’engouement général. Tous les joueurs ont quelque chose à prouver et, pour le moment, la mentalité est très optimale."Et les moins:"L’effectif comprend pas mal de petits gabarits qui risquent de souffrir face à l’impact physique made in P2A sans compter le manque d’expérience de certains."Le tiercé de Bryan Losterman:"Estaimbourg, Anvaing et Enghien mais dans quel ordre?"

«Former pour la D2!»

Denis Dehaene continue à chérir le projet entamé il y a quelques années: " L’objectif de la P2, c’est de former et amener à terme des jeunes du cru vers la D2. C’est ce que Bryan a réussi à faire l’année passée; même si les changements ont été nombreux durant l’entre-saison avec quelques joueurs plus âgés ayant eu du mal avec l’approche du coach, il n’y avait pas de raison de douter de la suite à donner. Il y a de la qualité dans le groupe. Le mois d’août servira à jauger les deux noyaux D2 et P2 pour réaliser les ajustements nécessaires. Je n’ai pas de crainte particulière surtout qu’on peut faire appel au réservoir de la D2 en cas de difficulté pour la seconde équipe en P2."

Parmi les transferts entrants, le gardien Guillaume Bievez, ex-Tubize et Stade Brainois, vient se ressourcer:"Alors qu’on m’avait promis le statut de deuxième gardien à Tubize, je me suis retrouvé en tribune parce que le coach a préféré prendre un joueur de champ supplémentaire. Au niveau mental, cette saison blanche a été difficile à vivre. Je viens pour retrouver le plaisir et l’espoir de rejouer contre Tubize avec la D2. Ça passera par des prestations exemplaires en P2. Je revis en tous les cas."