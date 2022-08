Le petit Poucet capable d’embêter les caïds?

Surtout quand l’envie et la motivation sont encore présentes:"J’essaie d’inculquer l’esprit de compétition au groupe. Tu peux perdre un match, mais à l’entraînement, tu te dois de détester perdre! Si l’équipe se bat, donne tout, OK! On peut s’incliner contre plus fort, pas de souci! Tu as beau avoir les meilleurs joueurs, si la mentalité ne suit pas, c’est foutu! À la reprise, je me posais des questions parce que les gars te connaissent comme joueur mais j’avoue avoir été agréablement surpris. Je leur ai dit directement qu’ils feraient des erreurs mais moi aussi. Le plus dur, ce n’est pas techniquement mais bien la gestion d’un groupe. Le mien m’apparaît intelligent et de qualité."

Tiens, qui voilà? Jo Hochepied!

Surtout avec la surprise du chef nommée Jo Hochepied, tout juste monté avec Flénu et qui se remet au service du club en cas de besoin."On essaiera de se sauver dans la série au plus vite et puis on verra… la colonne de gauche. Je peux dire que l’envie est vraiment d’être le petit Poucet qui embêtera les meilleurs sans se prendre la tête mais en travaillant les uns pour les autres parce qu’une saison, c’est vraiment long."

Le coach pointe encore les plus de son noyau:"Le message est bien passé dès le premier entraînement et j’ai vu beaucoup d’intensité, de sérieux, même si on aime rigoler un coup aussi. Le but est de prendre du plaisir. Si tu ne t’amuses pas à l’entraînement, c’est difficile lors du match du dimanche. On a transféré intelligemment avec des jeunes prometteurs qui amèneront de la fraîcheur et qui mettront, je l’espère, les cadres en difficulté histoire qu’ils ne s’endorment pas sur leurs lauriers."Mais il y a aussi des "moins":"Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on va être directement dans le bain vu notre calendrier: on dit enchaîner Ere, Wiers, Obigies, Estaimbourg, Anvaing et Hensies; ça va être costaud!"Romain Delaby finit par son tiercé:"1. Anvaing; 2. Estaimbourg; 3. Obigies. Sans oublier Enghien et Isières!"

Le président Alain Fourez est ravi de la saison qui s’annonce:"On voulait réduire l’écart entre la P1 et la P3, c’est fait! On va d’abord se sauver dans une série costaude même si on ne doute pas vu la qualité de l’effectif bien balancé entre jeunesse et expérience."Le confier à un néophyte ne fait pas peur au président:"C’est un pari mais avec son vécu dans le foot et l’expérience que Romain a emmagasinée au contact de tous les coaches, ça devrait fonctionner."