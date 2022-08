Belœil rend visite à Meux: rien à perdre chez une D2!

Un peu plus loin et un peu plus haut! Après le CS Brainois en D3, c’est Meux en D2 qui se dresse, ce week-end, sur la route de Belœil lors de ce second tour de la Coupe nationale. Seul point commun: le fait de devoir à nouveau se déplacer! Après le Brabant wallon, place donc au Namurois. Un nouveau défi que les Unionistes abordent en toute quiétude. Avoir passé un tour, face à un adversaire réputé supérieur dans la hiérarchie, fait déjà de cette compétition une réussite avant d’autres échéances bien plus importantes.