Près de cent joueurs ont pris part au tournoi des Sorcières d’Ellezelles

Nicolas Gressiez et Ludovic Luc ont, eux, battu Kevin Lagouche et Yannick Folly 13 à 12 et ils sont à 4+29. Massimo Cascone et Stéphane Laurent ont marqué 13-11 face à Alex Werquin et Alex Jacob pour 4+27. Le duo Gressiez-Luc élimine la doublette Cascone-Laurent lors des demi-finales et rejoint en finale le team Caira-Gravet, qui s’impose pour remporter le trophée des Sorcières 2022.

Derrière ces cinq doublettes protégées, on retrouve neuf formations à trois victoires. Notamment Jérôme et Alain D’Hooghe à 3+24, Frank Derache et Jeremy Stoltz, d’habitude présent dans le carré final, à 3+21, Fred et Seb Auger à 3+18, Ben Delen et Manu Vandewaele à 3+9, etc.

Au PC Pays d’Ath, en jeudi WAPI, et en mode open, 27 doublettes s’inscrivent et la victoire revient à Kevin Mievis et Cimen Koubilay qui survolent le tournoi. Derrière, Dylan Gravet et Yves Comblet en accrochent trois."Nous gagnons contre Christian Delcourt et Jean-Luc Ramu, puis encore face à Hervé Dehainin et Guy Procureur. La troisième, on la perd contre Alex Jacob et Charles Duc, et la dernière, nous la prenons face à Martine Vancoppenolle et Philippe Vandenabeele."