Péruwelz mise sur la jeunesse pour son équipe B

Il sait que cette saison sera celle de la reconstruction avec un noyau profondément rajeuni."Cet été, beaucoup de joueurs ont décidé de raccrocher les crampons ou de partir. Notre recrutement s’est limité à des joueurs de la région qui sont souvent passés par Péruwelz. On a récupéré Tobias Lecocq, prêté à Mons, qui revient, séduit par notre projet, tout comme Tom Buffet et Kylian Decorné, de retour d’Ere. Seul Tiziano Cara est un réel renfort. L’ex-joueur du FC Tournai avait déjà passé des tests en P1 chez nous et il sait que de bonnes prestations en P3 doivent lui permettre de monter en équipe A."

Aux côtés de ces quelques transferts, le club compte sur une grosse poignée d’éléments qui militaient en U19 l’an passé."C’est la volonté du club. On veut montrer que cette génération qu’on a préparée est prête pour le foot adulte. On sait cependant qu’il faudra un temps d’adaptation, être moins gentil et plus réaliste sur le terrain, poursuit Edwin Malice qui a directement apprécié la bonne tenue de son groupe lors du match de Coupe contre Havinnes et espère que l’équipe finira dans la colonne de gauche du championnat.C’est un objectif réaliste même si l’on repart de zéro, avec juste deux joueurs de la saison passée. On compte sur notre capitaine Quentin Renard pour stabiliser l’équipe et guider les jeunes. Le calendrier va directement permettre de nous jauger et on sait qu’il faudra directement bien prester car il y a du niveau dans cette P3, même si je ne connais pas beaucoup d’adversaires. Mais ils ont fait un gros recrutement, ce qui en dit long sur les ambitions. Pour notre part, on ne se met pas trop de pression et on fait confiance à un groupe qui a très faim et semble très motivé à saisir sa chance."

Et qui a des qualités!"Les garçons ont une grosse envie de se battre, font preuve d’abnégation et sont à l’écoute. Offensivement, je pense qu’on fera aussi mal en reconversion. Par contre, la jeunesse sera un point faible dans une série très relevée, à l’image de la Squadra, l’ogre annoncé",

dit un coach qui voit aussi Thumaide, Esplechin et Bléharies bien se classer.