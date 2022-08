Le Pétanque Passion est à mi-parcours

«Choco» en perd une…

Le scoop de la dernière manche à Lessines, c’est LA partie perdue par Nicolas "Choco" Gressiez. Une défaite en seize parties jouées, ce qui ne l’empêche pas de caracoler en tête du général. Par contre, ça restera un super souvenir pour le trio de Jean-Luc Ramu, Christian Couckhuyt et Yves Comblet."Quand on s’est retrouvé face à Choco avec Yannick et Ludovic, on entame en n’y croyant pas tellement. De fait, on est vite mené 3-9. C’était peut-être un rien trop facile pour eux à ce moment-là et ils se sont sans doute déconcentrés… En tout cas, leur tireur a aligné les trous. De notre côté, on a pointé du tonnerre. On est remonté petit à petit pour finalement l’emporter 13-12. Un souvenir d’autant plus précieux qu’il était improbable!"

Le team Comblet gagnera encore un match. Quant à Nicolas Gressiez, il montera à trois gagnes avec Yannick Folly et Ludovic Luc. La famille Gustin, Mathis, Jacques et Aurélien, le petit-fils, le grand-père et le père sont aussi à quatre victoires. Le team avec Alain Caira, Yves Sempot, Mathieu Moulart calera au quatrième round contre Vincent Vériter, Alisson Vandaele et Arnaud Müller, les meilleurs du jour.

À Ath, "Choco" n’avait rien cédé, à nouveau avec Yannick Folly, mais, cette fois, avec Kevin Lagouche. Ils terminent en tête sur un dernier match remporté contre Dylan Gravet, Jordy Remy et Gino Zurlo.

Au classement général, Nicolas Gressiez compte 48 points. Yannick Folly et Ludovic Luc sont à 34. Derrière le podium, on a trois Lessinois, Daniel Pinaton à 30, Dylan Gravet et Mathieu Moulart à 28. Alain Caira s’intercale à 26. Et trois autres Cayoteux complètent le Top 10: Gino Zurlo et Thibaud Legrand à 22, Hugo De Paepe à 20.

Chez les dames, les Montoises maintiennent la pression en tête. Sabine Savarino et Dominique Monoyer sont devant à 26 points. Cateline Vogeleer et Nancy Kellens, malgré une journée de moins, sont à 24 et 22. Les suivantes sont loin à 14 points… Toutes les quatre regrettent"le nombre de participantes peu élevé, alors que, sur les pistes à côté, des dames évoluent en triplettes messieurs. Ça enlève de l’attrait à la compétition en doublettes dames, même si c’est leur choix et leur droit."