Le Pays Vert, la REAL et Biévène au rapport!

Même s’il y a déjà eu un tour préliminaire le week-end dernier, la Coupe de Belgique féminine prendra véritablement son envol ce samedi avec trois de nos équipes régionales prévues au programme. Une seule d’entre elles a dû prester sept jours plus tôt: Acren-Lessines qui s’est sorti du piège Avelgem (0-1)!"On est passé le tour préliminaire, ce qui est une première pour le club au niveau féminin, avec une belle victoire contre une P1 flamande,confie Stijn Terache, qui n’est certes plus le coach de la P2 acrenoise, ayant cédé le relais à Kevin Barrez, mais qui garde un œil dessus, lui qui s’est lancé un nouveau défi en dirigeant la nouvelle équipe B de la REAL qui évoluera en P3 en championnat.On collabore bien! À Avelgem, on a d’ailleurs incorporé quelques joueuses issues du groupe P3. Elles n’ont vraiment pas démérité."Ce samedi, sur le coup de 16h, les Acrenoises se produiront à Bioul, une P1 namuroise.