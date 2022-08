Kain «à la chasse du maintien le plus rapide»

À tout seigneur tout honneur, les plus anciens sont unanimes:"L’équipe a les qualités pour se maintenir… pour autant qu’elle bosse. Le travail, il n’y a que ça qui compte!",résume à merveille Henri."Si on a la chance d’être épargnés par les blessures, on devrait pouvoir assurer notre sauvetage mais ça passe par de la présence aux entraînements surtout en P2!",continue, pour sa part, le CQ.

Fabrice Leleu est tout aussi confiant:"Pour autant qu’on garde la même dynamique que la fin de la saison passée qui nous a vus récupérer le groupe à une dizaine de matchs du terme avec à la clé six victoires d’affilée et deux au tour final, tous les espoirs sont permis! Le niveau de jeu en P2 est plus élevé, le rythme aussi, mais le groupe a montré qu’il était capable de s’adapter. J’espère seulement qu’on prendra vite les points qui permettront de garder ambiance et osmose. J’aime prendre en exemple Ere qu’on n’attendait pas l’an passé avec un nouvel entraîneur qui a réussi à apporter sa touche dans le groupe avec le succès que l’on sait."

«Des automatismes bien huilés»

Le coach kainois n’est pas peu fier de pointer les jeunes du cru – Boulanger, Mexence, les frères Lefevre, Tomme et Gillot – qui se sont installés au sein de l’équipe et devraient encore gagner en expérience un étage au-dessus. Forte de ses 16 équipes de jeunes, la Montkainoise reste une terre de formation à l’échelle régionale et le prouve!

"Bis" passe aux qualités et défauts de son équipe. Les plus:"La cohésion du groupe, les automatismes déjà bien huilés puisque ça fait quatre ans que je travaille avec la majorité du groupe. Si je suis épargné par les blessures – la saison passée, je n’ai jamais pu aligner deux fois la même équipe – ce sera un gros avantage."Les moins:"Ma seule crainte – même si je n’ai pas peur! – est de ne pas prendre des points directement, ce qui pourrait amener des doutes alors qu’ils n’ont pas lieu d’être. L’autre bémol, c’est notre manque d’expérience de la P2."

Quant à son tiercé:"Anvaingdevant Ere et Hensies qui ne fera pas de la figuration avec Michel Derouck à sa tête. Difficile de donner trois noms car Biévène et Enghien seront costauds également."

La conclusion est signée du capitaine Pierre Duhamel qui fêtera ses quarante printemps en septembre et huit ans de présence au club:"On s’attend à une saison compliquée mais si on se met au diapason de la division, le maintien est dans nos cordes. Le niveau est plus élevé mais les équipes jouent davantage au ballon, ce qui devrait nous convenir."