Brouckaert: «Savoir s’il jouera à Mouscron est le cadet des soucis actuels de Mandel»

Au point que les rares joueurs de son équipe fanion toujours sous contrat, dont le Mouscronnois Yohan Brouckaert, se sont mis en grève!"On est resté dans le flou durant l’intersaison. Puis, un jour, on a eu un appel du staff pour nous signaler que l’on reprenait les entraînements(NDLR: c’était il y a trois semaines) . Et tout se passait bien même si on était en petit comité car on n’est plus que quelques joueurs sous contrat(NDLR: quatre avec Hervieu, Mayele et Kimpala) . Mais avec les jeunes et les éléments testés, on faisait de bonnes choses."

«Peut-être bientôt libre»

Jusqu’à ce dernier dimanche!"On a disputé un amical face à Harelbeke et depuis, on s’est arrêté de s’entraîner! Il faut savoir que le club ne paie plus depuis trois mois. On avait prévenu la direction et l’entraîneur que ça ne pouvait pas durer, qu’un contrat est un contrat, qu’on a respecté nos engagements et que les dirigeants devaient en faire autant. On voulait que ce soit réglé pour le 31 juillet. On n’a rien vu venir malgré des réunions. On a décidé de ne plus s’entraîner jusqu’à nouvel ordre! En théorie, si la situation n’évolue pas dans les prochains jours, on sera libre de s’engager ailleurs."

Ce que ne souhaite pas forcément Yohan!"Mandel, c’est la N1, proche de chez moi: c’est un bon compromis entre foot, vie professionnelle et vie de famille. Et puis, c’est dommage d’en arriver là alors que tout se mettait bien en place avec un staff sportif bien dirigé par Mikhail Turi. Le contact est excellent, les entraînements sont bons, intenses comme il se doit, avec quatre séances par semaine à Izegem."

«On n’a jamais vu Mbo»

Et non à Mouscron comme certains l’ont supposé."Ni au Canonnier ni au Futuro. Oui, on a aussi entendu que Mandel désirait jouer à Mouscron, mais vous pouvez me croire, pour le club, en ce moment, déménager au Canonnier est le cadet de ses soucis! L’urgence est de savoir si l’activité footballistique va continuer. En tant que Mouscronnois, en tant que joueur formé au Futuro, en tant qu’ancien du RMP, je serais ravi de pouvoir rejouer dans un stade si magnifique que celui de la cité des Hurlus mais la question ne doit pas se poser en ce moment. Puis, les installations d’Izegem, avec sa tribune et son synthétique, suffisent amplement en N1! Non, sincèrement, je comprends qu’à Mouscron, on se pose des questions quant aux rumeurs d’une arrivée d’un club flamand mais l’urgence est ailleurs."

Et rien n’indique une issue favorable, même si un gros entrepreneur aurait fait une offre de rachat à Strive, société propriétaire du club, ce mercredi, court-circuitant le projet de Mbo Mpenza, pourtant présenté comme président de Mandel mi-juillet!"Nous, les joueurs, on ne sait rien et on ne nous dit rien! On est dans le flou total. Qui est aux commandes? On ne sait même plus. On nous a parlé de Mbo, mais on ne l’a jamais vu. Qui est en faute? Qui peut nous sortir de l’impasse? On n’en a plus aucune idée."