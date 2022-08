Avec les P2 qui font leur entrée

Dimanche, on joue le second tour de la Coupe provinciale avec les équipes de P2 qui entrent en jeu. Quelques matches se joueront à 15 h : Ellezelles-Enghien, Quévy-Ere, Hensies-Bléharies, Thumaide-Biévène et un intéressant Anvaing-Stade Mouscronnois. À 17 h, le duel Meslin-Herseaux ne sera pas moins passionnant à suivre. On note aussi au menu Neufvilles-Obigies B, Harchies-Mesvin, Ghlin-Rumes, Chièvres-Cuesmes, Mesvin B-Vaudignies, Jemappes B-Risquons-Tout, Pommerœul-Elouges, Isières-Saint-Odile B et Hyon-Hérinnes. Au même horaire se joueront des duels 100 % Wapi : Wiers B-Esplechin, Flobecq-Luingne B, Belœil B-Obigies, Estaimbourg-Wodecq, Taintignies B-Péruwelz B, Templeuve-Velaines mais aussi d’alléchants Pays Blanc B-Bléharies, Wiers-Escanaffles et Néchin-Béclers. Relevons enfin les matches à 18 h : Hensies B-Montkainoise, Ellezelles B-Frameries, Jemappes-Saint-Jean Tournai, Thumaide B-Velaines B, Quévy B-REAL B et Anvaing B-Union Tournai. L.D.