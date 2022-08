Vainqueur des Renaisiens, Tournai progresse

Comme il l’avait fait contre le Pays Blanc, Jérémy Descarpentries a fait tourner son effectif mercredi lors de la venue de la P1 de Vlaamse Ardennen au Luc Varenne. Quoi de plus normal vu les séances qui s’enchaînent, la chaleur et le match de ce vendredi soir à Néchin!"On a vu de belles phases en première période même si on ne peut jamais encaisser l’égalisation si on fait un peu plus preuve de concentration. On aurait dû également inscrire l’un ou l’autre but en plus avec davantage de concrétisation",concède Grégory Voiturier.