Sardines ollignoises «sauce remontada»

Embourbés dans le bas de tableau, les Jaune et Bleu se doivent de batailler lors de chaque week-end afin de valider leur maintien. Tous les points sont donc importants et nul doute que les deux unités qui ont été grappillées ce dernier samedi avaient un goût très agréable pour les Sardines ollignoises."La lutte avait pourtant mal débuté,explique Xavier Delay, mentor de l’équipe. La frappe, qui n’est pas vraiment notre point fort, a connu pas mal de ratés lors des premiers jeux, ce qui a permis aux visiteurs de creuser un écart conséquent, le marquoir indiquant ainsi 3-7 au repos. Au moment de remonter sur le terrain, l’objectif était de jouer plus simplement, de respecter les lignes et de ne pas vouloir forcer de gros coups."

Malgré ces bonnes intentions, c’est bien Ellignies qui empochait les deux jeux repris pour filer à 3-9. Alors que les choses semblaient bien mal embarquées, les locaux ont tenu bon et se sont mis à empocher quelques jeux, faisant douter leurs adversaires."De 6-9, on est revenu à 10-10 et on sentait alors que le moral avait changé de camp. On a poursuivi notre travail de sape et cela a débouché sur une belle victoire 13-10."

Par contre, le déplacement du dimanche à Ladeuze fut d’un autre acabit…"Nous sommes une équipe de cordants et notre tamis est l’un des meilleurs de la série. Mais comme je l’ai dit, la frappe est notre talon d’Achille. Et lorsque vous allez à Ladeuze, que vous devez affronter Lekeuche, Grumiau et Abrassart avec un vent favorable aux frappeurs, vous savez que vous allez souffrir. Ce qui explique le 3-3!"

Seul objectif: se sauver

Actuellement classés au neuvième rang de la série, les Ollignois devront prendre absolument des points au cours des prochaines luttes pour assurer leur survie en promotion."C’est notre unique objectif,poursuit Xavier Delay.Les trois derniers descendent tandis que le neuvième classé jouera les barrages. Outre Wieze et Tourpes, nous devons encore affronter Thieulain, Terjoden, Flobecq, trois équipes contre qui nous devrons engranger des unités. La série est relevée et je veux y rester. Pour l’an prochain, nous devrons alors trouver un frappeur d’expérience qui pourra nous aider, mais aussi encadrer les jeunes puisque les erreurs que nous commettons sont souvent des péchés de jeunesse."Mais si la bataille fera sans doute rage jusqu’à la toute dernière journée, on sent que la victoire acquise contre Ellignies a donné un souffle nouveau. L’avenir nous dira si cela suffira.

Lutte pour le podium

Plus haut dans le classement, Tourpes, Ladeuze et Bassilly se bagarrent également pour compléter le podium, derrière un intouchable Wieze. Faciles vainqueurs d’Ollignies à domicile, Seb Grumiau et ses Ladeuzois sont revenus à égalité de points avec Tourpes qui l’a aussi emporté à Ellignies dimanche passé (7-13), tout en comptant une lutte de plus au compteur. Enfin, Bassilly n’a pas fait la bonne affaire. Face aux Verts de Sirault, classés avant-derniers, Yannick Metayer et sa troupe ont coulé au dernier jeu (12-13), loupant ainsi l’occasion de maintenir la pression sur Ladeuze.