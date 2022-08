Quatre titres et vingt podiums pour les régionaux

Le Hainaut occidental était représenté par quatre clubs qui, au point de vue des améliorations de chrono, donnent un pourcentage de 59,30%. Pour le

Cercle Royal de Natation de Tournai, six nageurs étaient engagés pour 24 départs. Deux premières places sont obtenues par Klara Debouvrie sur les 100 et 200 m brasse des 15 ans. Julie Nicolas obtient deux secondes places sur les 50 et 200 brasse de la même catégorie d’âge. Quatre troisièmes places aussi, avec Shannah Dupont sur les 50 et 100 papillon des 15 ans, Julie Nicolas sur le 100 brasse et Klara Debouvrie sur le 200 nage libre, aussi en 15 ans. Signalons le Top 10 de Shannah sur 200 m papillon. Le bilan du CNT est de huit podiums pour deux titres, deux médailles d’argent et quatre de bronze. Les Espadons de Comines n’avaient qu’un nageur, qui récolte la seconde place en 50 brasse 17 ans.

D’autres Espadons, ceux de Leuze, se déplaçaient à Anvers avec trois affiliés. Leur meilleur résultat est la huitième place d’Arno Rahir, sixième du 50 papillon, mais cinquième chez les 16 ans. Espérons que le club puisse retrouver rapidement des conditions favorables afin de s’entraîner!

Les Dauphins Mouscronnois comptaient sur quatre représentants pour briller. Deux premières places sont gagnées par Faustine Mercier sur le 400 nage libre et Siobane Decraene sur le 800 nage libre, toutes deux en 15 ans. Sept secondes places ont été récoltées, par Faustine Mercier sur le 400 nage libre, le 200 papillon et le 200 4 nages, par Siobane sur le 400 nage libre des 15 ans mais aussi par Logan Vanhuys sur le 200 m papillon et le 400 nage libre et par Hugo Vandamme sur 100 papillon seniors. Enfin, deux troisièmes places pour Faustine en 200 m dos 15 ans et pour Hugo en 200 papillon seniors. Au bilan du RDM donc, deux titres, sept médailles d’argent et deux médailles de bronze.