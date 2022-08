Isières et Thieulain qualifiés à Wieze

Sixième des huit tournois prévus cette saison, celui de Wieze a vu ses éliminatoires démarrer lundi pour se poursuivre jusqu’à jeudi. C’est Thieulain qui lançait le bal en tout début de semaine aux côtés de Mont-Gauthier et Sirault qui se quittaient sur un 7-6 en faveur du premier cité. Les Canaris entraient alors en scène. Bien que privés de Nicolas Becq et Donatien Delbecq, alignant ainsi Grégoire Vast de Biévène et Justin Duwelz d’Œudeghien, les actuels leaders de la N1 n’ont pas eu de mal à battre Sirault 7-1, puis Mont-Gauthier 7-2! Mardi, c’était au tour de la poule 2 de connaître son verdict, avec de sacrés coqs prêts à batailler: Kerksken, Isières et Ogy. Les premiers à casser un œuf étaient les Ogyciens, vainqueurs d’Isières 7-6. La Fraternelle ne restait pas sur ce revers et battait ensuite Kerksken 7-4, qui, à son tour, se rebiffait, dominant Ogy 7-4. On départageait ainsi le trio aux jeux remportés, ce qui faisait le bonheur des Isiérois qui joueront la phase finale de samedi.