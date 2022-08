Isen Leleu, la solide plus-value du Pays Vert

Il faut avoir le cœur bien accroché si vous voulez suivre le Pays Vert. Parce que vous pouvez vite vous y perdre dans les noms et prénoms! Il y a les Dubois, le président Philippe et son frère Didier, vice-président de son état, mais vous avez aussi leurs gamins, joueurs, Joachim et François, qui sont cousins! Jusqu’à la saison dernière, vous aviez un Paternotte et un Paternostre. Ce n’est plus le cas: seul Quentin est resté, Gil étant parti à Enghien. Avant ça, on savait qu’il fallait un "x" à Leleux car il y en avait deux, les frangins Sven et Sam. Depuis un an, on sait qu’il y a un piège car l’aîné est maintenant seul, "Samy" étant à Péruwelz après avoir transité par Isières. Un Leleux de parti, ça n’a pas empêché un autre d’arriver. Mais sans marque du pluriel, celui-là!

Arrivé d’Acren, Isen Leleu est une individualité de qualité, une singularité du football, car celui qui portera le numéro 8 au Pays Vert peut rendre service à plusieurs postes. C’était arrière droit dimanche dernier, lors de la victoire 4-0 en Coupe de Belgique face à la P1 de Soignies!"Je préfère évoluer un cran plus haut pour avoir l’occasion d’être plus offensif, mais, à cette place-là, il y a Jason(NDLR: Vandeville)qui remplit à merveille la fonction. Je sais qu’il a déjà joué au back et qu’il est donc aussi polyvalent que moi mais, pour le moment, le coach m’a assigné le rôle qu’on apprécie tous deux le moins,sourit le joueur de 22 ans.Toutefois, le plus important n’est pas la place occupée mais le temps de jeu que j’aspire à recevoir! J’ai connu de récentes saisons difficiles avec les blessures et les perturbations liées au Covid. J’ai peu joué et quand ça arrive, le plaisir n’est plus là. En quittant Acren pour Ath, c’est ce que je voulais retrouver et je dois dire que c’est déjà revenu. Dès le premier entraînement, c’est comme si je faisais partie du groupe depuis des années. Il n’y a eu aucun temps d’adaptation. Et le team building à Chimay a conforté l’idée que je serai bien ici: on est sorti, jusqu’aux petites heures, on a fait les cons(sic)mais, derrière ça, on a super bien bossé, répondant au désir de Bastien Letelier(NDLR: le nouveau T2) : “Pas de souci pour s’amuser mais quand on travaille, on travaille!” On a bien su combiner les deux,rigole Isen qui se sent donc déjà bien au stade des Géants. On me fait confiance et, en échange, je veux montrer que je suis un vrai renfort, apportant notamment l’expérience acquise en D2."

Le match retour en Coupe?

Son apport n’est pas passé inaperçu contre Soignies puisque le fils de Fabrice, coach de la Montkainoise, est à la base des deux premiers buts."C’est parce qu’on s’entend déjà bien avec Jason sur notre côté. Footballistiquement, on se comprend! Et le fait qu’on sache arpenter tous les deux le flanc, ça pourrait être un atout pour le groupe qui, et c’est ce qui m’a impressionné le plus à mon arrivée, a beaucoup de qualités… Chaque joueur se vaut; impressionnante, cette densité!"

Le large succès de dimanche dernier sera-t-il le début d’une belle campagne des Athois?"N’allons pas trop vite mais il faut se dire qu’on a un rôle à jouer en championnat. Le Pays Vert connaît désormais bien la D3 et l’effectif de cette année semble bien balancé. Le 4-0 face à Soignies reflète bien notre première sortie: on a été costaud défensivement, sans concéder d’occasions; offensivement, il y a eu une belle efficacité avec un apport de toutes les lignes."

Ce jeudi soir, Isen retrouvera, le temps d’un amical, ses anciennes couleurs, le Pays Vert se rendant à la REAL."Je serai content de revoir l’équipe, mais ce n’est qu’un galop d’entraînement. Même si ce sera dur de notre côté de passer, ce qui serait super, ce serait de se retrouver dix jours plus tard au troisième tour de la Coupe de Belgique…"Car, si les Athois gagnent au RC Gand, une D2, dimanche, ils recevront sept jours plus tard les Acrenois, si ces derniers se défont, eux, de Malmedy, une P1.