Les Mouscronnoises privées de transferts

La faute à un matricule 216, celui de l’Excel Mouscron, qui colle toujours à la section féminine du Futuro. Un matricule interdit de tout transfert depuis décembre dernier à la suite des soucis financiers du club. Afin de ne pas repartir de P3 et préserver les fruits de sa montée en P1, la formation d’Émilie Vanardois avait décidé de rester sous l’égide du matricule 216 et non d’être accolée au nouveau projet du Stade Mouscronnois. Ça ne pouvait pas se passer sans tuile! Voilà la première, malheureusement."Et c’est énervant car, à part attendre des nouvelles de la fédération, on ne sait rien faire d’autre. On continue à bosser dur pour être prêtes pour le championnat, tout en craignant une mauvaise issue."