Les meilleurs U9, U10 et U11 du pays très bientôt sur les courts athois

«Des joueurs venant de Genk»

Un juge-arbitre qui a conclu juillet en beauté et repart de plus belle en ce début du mois d’août."On a pris en charge l’organisation d’une manche du Junior Belgian Circuit. On devrait pouvoir compter sur la participation des meilleurs jeunes du pays en moins de 9, 10 et 11 ans. Les inscriptions étaient possibles jusqu’en début de semaine. Ce lundi, on avait déjà atteint les 80 inscrits. On pourrait dépasser la barre des 100. Avec de belles surprises puisqu’on a par exemple la confirmation de la venue de deux éléments de l’académie Kim Clijsters qui est basée à… Genk! Vu la distance, cela prouve la motivation des joueurs et de leurs parents. Je pense qu’il y aura du beau monde et qu’on assistera donc à de très beaux matches, conclut Nicolas qui enchaînera, par la suite lors de la dernière semaine d’août, avec son tournoi de doubles. Mais j’ai déjà prévenu qu’on ne l’entamera que le mardi, ducasse d’Ath oblige! Le commencer plus tôt, c’était l’assurance de se priver de trop de joueurs athois qui apprécient plus que tout leur folklore local."On s’en doute bien!