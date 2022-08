En 2020, bien que descendantes sportivement parlant de la N2 vers la P1 à l’issue d’un championnat court-circuité par le Covid, les Sang et Or avaient été repêchées in extremis. La saison suivante, la pandémie avait encore fait des siennes, la fédé aussi, forçant les équipes féminines de nationale à continuer à jouer dans des conditions rocambolesques – sans accès aux vestiaires! – alors que tout le monde était mis à l’arrêt.

Mais le pompon, c’est cet été! Fin avril, avant-dernier, l’ASC avait compris qu’il ne se sauverait pas en D2. Début mai, il était malgré tout convié à disputer un test-match inutile sur le papier et en effet inutile dans les faits. Fin mai, la descente en P1 était confirmée et quelques semaines plus tard, la coach Sandrine Van Herzeele annonçait son départ à Charleroi. Mi-juillet, coup de théâtre: Havinnes était invité à rester en D2 pour remplacer Gand C, équipe dissoute!

Cadeau empoisonné

Une belle surprise… a priori!"Oui, on peut dire ça,confesse Éric Dekeyser, nouvel entraîneur de l’équipe.Mais uniquement au premier abord! Car si j’ai toujours cru dans le groupe, que j’ai vu à l’œuvre la saison passée(NDLR: il est le papa de Maeva, une des joueuses) , si je suis convaincu qu’il a les qualités pour prester en nationale, si je me faisais une joie de rester à ce niveau, tout s’est compliqué ces dernières semaines."

Au point d’évoquer un cadeau empoisonné?"C’est un peu ça, oui! J’ai malheureusement des filles qui se débinent. Je n’ai plus que 14 joueuses, dont certaines hésitent à continuer… On peut difficilement envisager la saison avec un tel nombre."

Des départs qui s’expliquent par un ensemble de facteurs."Le retrait de Sandrine a pesé dans la balance. A contrario, des joueuses qui ont été déçues de la qualité de la saison précédente ont confirmé leur départ. D’autres ne semblent plus prêtes à faire les sacrifices et afficher le sérieux qu’exige une saison en D2. Ce lundi, je n’avais que sept filles à l’entraînement. Leur motivation est grande mais jusqu’à quand resteront-elles si concernées, si le groupe en reste là?"

D’où une campagne de recrutement lancée à la hâte!"Je fais mon possible mais c’est difficile, à cette période-ci de l’année. J’avoue que j’avais espéré une reprise de l’équipe dans de meilleures conditions. En repartant sur de saines bases! Pour l’heure, il n’y a manifestement même plus beaucoup de bases…"

La solution pourrait-elle venir de l’équipe B jouant en P2?"La différence de niveaux reste quand même grande! Deux ou trois filles pourraient faire le pas, mais en ont-elles envie? Et puis, je ne veux pas déforcer ce groupe qui a bien progressé l’an passé."Finalement, la solution n’aurait-elle pas été de juste refuser le maintien en D2?