Guillaume, en véritable Thiran des messieurs 3 aux Peupliers Ath

C’est même quasiment tout le contraire, puisque les Peupliers constituaient le tout premier tournoi de l’année pour Guillaume!"Oui, c’est vrai et je dois bien dire que je n’en ai pas prévu d’autres dans les semaines à venir. Peut-être le tournoi des doubles du club à la fin du mois, histoire de me faire plaisir avec un ami ou un coéquipier d’interclubs! On verra bien…"

Finale 100% Peupliers

S’il n’aura sorti sa raquette en tournoi que cette dernière semaine, l’Athois avait toutefois été en action plus tôt dans la saison en interclubs."Avec la formation de troisième régionale des Peupliers! Et on s’est bien amusé avec Julien Mespreuve, Romain Choquet ou encore Émilien Gwiscz, jonglant aussi avec l’équipe de nationale 4 qui nous envoyait des joueurs. Une belle expérience que je ne regrette pas, raconte celui qui n’a jamais connu que les Peupliers.J’y ai effectué mes premiers échanges et j’y suis tout le temps resté. Quand on se sent bien à un endroit, faut-il changer?"

Il faut dire aussi que l’ambiance athoise n’a pas son pareil."On l’a encore vu lors de ce tournoi. C’était super convivial! Aucune prise de tête, un cadre accueillant, un site toujours très agréable à fréquenter, du beau temps, des matches en extérieur, sur une terre battue que j’apprécie par-dessus tout! Tout y était pour se sentir à l’aise."

Cela s’est vu au travers du parcours de Guillaume! Un quart de finale conclu sur un double 6-4 face à Laurent Dupuis du RTC Ath. Avant une demie plus accrochée qui s’est terminée au troisième set, la faute à une seconde manche qu’il a laissé filer au tie-break face à l’Ellezellois Arnaud Michiels."J’étais pourtant appliqué mais il a un jeu qui ne me convient pas trop et a su me mettre en difficulté par moments."

Dimanche venait alors la finale face à Julien Chanoine, un joueur qu’il connaît bien."C’est un de mes équipiers aux Peupliers. On a ainsi joué les interclubs ensemble. On se connaît et on s’apprécie!"Mais sur le court, il n’y a pas eu de cadeau…"Une fois sur le terrain, vous faites votre match, peu importe le joueur en face! Je gagne 6-4 6-0, ce qui est un score sec mais ça ne reflète pas trop la rencontre. Franchement, c’était une chouette finale, disputée, avec de longs échanges. Cela s’est joué souvent à peu de chose. Julien a bien entamé la partie, me poussant parfois à la limite de mes capacités. Mais j’ai su rebondir, remportant des points très importants aux bons moments. La pièce est tombée de mon côté, parfois avec de la chance." Voilà un discours honnête que ne tiendrait pas un vrai… tyran!