C’est quasiment la fête des voisins au Varenne

Carl Deviaene et son fils Kenneth, le sympathique Marvin Foucart, Mouctar Gassama, on aura vraiment beaucoup de plaisir à les croiser à nouveau au stade Luc Varenne ce mercredi soir, même s’ils ont élu domicile dans le camp d’en face. Pour les Sang et Or, c’est une opposition qui ressemblera comme deux gouttes d’eau à Deerlijk, voire en mieux. L’occasion de ne pas glisser deux fois sur la même peau de banane, le FC sortant d’une élimination en Coupe alors que le SK n’a pas failli contre Anvaing… Semaine chargée pour les Tournaisiens qui enchaîneront vendredi avec un autre match amical à Néchin, tout juste promu en P2, avant un week-end plus calme : « On va de toute façon faire tourner le groupe comme on l’avait fait face au Pays Blanc, chacun va jouer une mi-temps », annonce Jérémy Descarpentries. N.N.