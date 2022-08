Nos clubs n’ont pas obtenu la moyenne

À domicile, face à une P1 bien que flandrienne et présentant de beaux noms, Tournai aurait pu faire mieux qu’une élimination concédée aux tirs au but. Mais la loterie n’a pas été favorable à des Sang et Or en reconstruction pour qui, désormais, seuls les matches amicaux pourront servir de répétition avant le début du championnat de D3 prévu le samedi 27 août au stade Varenne face à Monceau.

Le voisin du Pays Vert n’a, lui, pas tremblé lors de son premier rendez-vous officiel de la saison et aura droit, ce prochain dimanche, à une nouvelle joute avec enjeu et donc intensité. Cela se passera au Racing de Gand, une D2 flandrienne qui opposera un style de jeu totalement différent à celui offert par Soignies. Ce dernier dimanche, même s’ils n’ont concédé la moindre occasion, les Athois ont mis une grosse demi-heure à réellement entrer dans la rencontre. Mais une fois qu’ils l’ont fait, tout est devenu plus facile face à une courageuse P1 sonégienne qui n’a toutefois pas su créer la surprise.

Une chose qu’a réussi à faire Belœil sur la pelouse du CS Brainois! Une division d’écart entre l’Union et le Cercle mais un score de 1-2 en faveur du petit Poucet qui a émergé au cours des arrêts de jeu. Gros coup réalisé par les Belœillois d’El Araïchi qui iront se mesurer à Meux, une costaude D2, dimanche. Avec le regret de ne pas avoir été plus vernis par le tirage au sort, non pas pour l’adversaire mais pour le fait de devoir à nouveau jouer en déplacement.

Vu les sorties logiques des P2 d’Anvaing et Ere qui ont affronté plus fort, le Pays Vert et Belœil sont nos deux qualifiés du premier tour, auxquels il convient d’ajouter Acren-Lessines, qualifié d’office pour le deuxième tour de par son statut de D2. Dimanche, la REAL fera son entrée en lice à domicile face à la P1 liégeoise de Malmundaria qui n’a pas dû batailler au premier tour pour se qualifier, Givry, son adversaire ayant déclaré forfait car incapable de réunir plus de… trois joueurs affiliés.