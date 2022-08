Le SK Vlaamse Ardennen se plaît à Renaix

Avec la réception d’Anvaing dans le cadre du premier tour de la Coupe comme premier rendez-vous officiel de la saison, on se demandait quel serait l’accueil au stade Orphale Crucke de Renaix pour la nouvelle formation de Vlaamse Ardennen amenée à prendre la relève d’un SK Ronse ayant disparu, rayé de la carte du football belge à la suite d’une gestion défaillante. Face à la P2 hennuyère voisine, il y avait quand même pas mal de monde pour assister à un derby qui n’a pas posé de gros soucis aux Ardennais flamands malgré un début de rencontre équilibré. Mais les locaux obtenaient les plus belles possibilités et ouvraient logiquement le score à la 18e par Gassama même si le jeune Leclercq, dans son but, avait bien retardé l’échéance. Il s’inclinait encore sur la reprise à bout portant de Polet à la 41e. Ndikumana faisait 3-0, puis 4-0 sur un penalty provoqué par Leclercq, rougi par l’arbitre sur l’action. Ce n’est pas le goal inscrit par Bruyneel à douze minutes du terme qui mettait en péril une qualification convaincante des nouveaux occupants des installations renaisiennes. Ce prochain dimanche, au tour suivant de la Croky Cup, Vlaamse Ardennen jouera en déplacement, du côté de Berlare, chez une formation de P1 qui a eu de très grandes difficultés à se défaire de Zingem, une P3 qui a mené 0-3 avant finalement de s’incliner 4-3. Berlare, ce sera un avant-goût du championnat de l’élite provinciale pour le SK car cet adversaire, il le recroisera cette saison. En cas de succès ce week-end, il y aura une belle récompense à la clé, avec un derby à jouer au troisième tour à Audenarde, la D2 VV voisine. P.S.