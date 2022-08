Et de neuf pour Victor, vainqueur des 5 Rocs!

Après une troisième place jeudi chez les Gens d’Ere, 2.30 derrière Benoît Ruscart, Victor Vico s’est imposé sur les 5 Rocs dimanche matin. Il a bouclé les 11,300 km en 40.18, soit une moyenne au kilomètre de 3.34, récoltant un neuvième succès sur 16 participations cette année. Premier V1, Jo Van Den Brulle a progressé, par rapport à Ere, d’une place, se classant second en 40.55. Anthony Murez est monté sur la troisième marche du podium pour la première fois cette saison, à 59 secondes du vainqueur du jour. Jeff Gustin rentre en quatrième position, en 41.47. Frédéric Dequin, le coureur du Popuelles Dream Team, complète le Top 5 en 42.06. Il est également deuxième vétéran 1.

Virginie Dujardin a pris la 35e place en 48.49, soit 4.19 de moyenne au kilomètre, pour s’imposer chez les féminines. On retrouve ensuite Charlotte Denays, 74e en 52.45. Il y a Alexandrine Desmet, classée 95e en 54.23, qui devance de deux secondes Mireille De Smet; laquelle précédant sa fille Ophélie de 30 secondes.

285 classés au général…

Après 22 épreuves (8 "challenges" et 14 patronnées), 285 coureurs figurent au classement final provisoire. Où – et ce n’est pas une surprise – figure à la première place: Victor Vico avec 79477 points, précédant Jo Van Den Brulle, V1, 76505, tous les deux avec les bonus de neuf courses "patronnées" (soit 4500 pts). Julien Gilmet, avec deux bonus de moins, détient actuellement la troisième place, avec 74938 points. Derrière l’actuel trio de tête, on trouve: 4e Dylan Hourez, 5e Jimmy Minet et 6e Frédéric Dequin, avec tous deux, un maxi-bonus de 5000 points en patronnées. Les 12 premiers actuels totalisent 8 épreuves "challenge", sur 8. Classé onzième, Eddy Dusausoit, emmène le peloton des V2. L’inusable Mouscronnois Patrick Soldai, actuellement 23e, est le premier des vétérans 3. Virginie Dujardin figure dans le Top 10 toutes catégories, 9e. Sa sœur Catherine est 29e tandis que Auxanne est à la 40e place. On trouve ensuite, à la 51e place, Sophie Magnier, et la première A2, Laurence Bonte qui détient actuellement la 61e place.

Dimanche, la Corrida pipaisienne

Pipaix sera ce dimanche 7 août la 9e épreuve challenge. Le rendez-vous est fixé à la place de Pipaix d’où le départ, pour 10,800 km d’un parcours campagnard et légèrement vallonné, sera donné à 10h15. Cinq minutes plus tôt, on libérera le peloton de l’épreuve (hors challenge) des 3,500 km. Infos: Vincent Clerx au 0494/23.32.10 ou Michel Delmeule au 069/66.25.36.