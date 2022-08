Baptiste Moulin: «C’était juste magique!»

Car on ne sort pas sans "séquelles" d’une épreuve telle que les 24 Heures de Spa! Si vous vous posez la question de savoir ce que fait un pilote au lendemain de la célèbre course d’endurance de Francorchamps, voilà la réponse de notre régional:"Dormir et récupérer les heures de sommeil que l’on a perdues! On essaie de se relaxer un maximum pour se ressourcer et se sortir d’un contexte un peu oppressant par moments. J’ai d’ailleurs une séance de massage à 13h30", nous avouait-il avec le sourire.

Comme on dit, après l’effort, le réconfort!"Oui car l’on sort épuisé des 24 Heures… Encore plus cette année! Je dois avouer que c’est pour moi la plus dure course que j’ai pu vivre depuis le début de ma carrière. Du moins d’un point de vue de la concentration à avoir! À un moment de l’épreuve, lors d’un de mes relais, on m’a demandé de ne surtout pas sortir des lignes de la piste pour éviter de prendre les cinq secondes de pénalité qui sanctionnent chaque faute. Notre bon classement en dépendait et ça m’a demandé application et attention. Dès lors, durant plus d’une heure, je n’étais ainsi focalisé que là-dessus, ce qui pompe beaucoup d’énergie."

«Comme un sprint»

Une grosse dépense d’énergie qui n’a pas été vaine, la Lamborghini pilotée par Baptiste Moulin et ses équipiers Mattia Michelotto, Marcus Paverud et Michael Dörrbecker ayant pris la quatrième place de la catégorie Silver."C’est un très bon résultat,note d’abord le pilote de 22 ans.On est partis en 57e position de la grille et on termine 21e, toutes catégories confondues… Une sacrée remontée! Idem dans notre caté, départ 16e et arrivée au pied du podium; on a fait le travail comme il se doit, même si, au final, il y a une légère frustration de ne pas monter sur la boîte. Mais on a vraiment tout donné, de sorte que je n’ai pas eu l’impression qu’on était dans une course d’endurance. On a mis tellement d’intensité dans tous nos relais que c’était comme si on était dans un sprint. On ne doit pas être déçu de cette quatrième place."

Un résultat qui s’intercale entre ceux décrochés lors des deux premières expériences de Baptiste à Spa: une troisième place en 2020 et un abandon sur casse en 2021!"J’aurais aimé faire aussi bien qu’il y a deux ans mais, encore une fois, il faut savoir se contenter de ce qui a été fait. L’essentiel était également de prendre du plaisir et je dois dire que je me suis amusé. Avec les ingénieurs et le reste de l’équipe, on s’était dit qu’à aucun moment, il ne fallait qu’on soit bloqué derrière des voitures; on ne voulait pas perdre de temps, coincé dans le trafic. On a souvent osé, ce qui explique notre jolie remontée."

Photos et autographes

Et puis, au-delà de la course en elle-même, il y a Spa, son côté légendaire et le contexte d’une édition 2022 qui faisait suite à deux années plus anonymes suite à l’absence de public."Si je retiens 2020 pour le podium réalisé, cette édition-ci, je ne vais pas l’oublier non plus! J’ai vécu des moments juste magiques. Honnêtement, c’était génial! Le mercredi, il y a eu cette parade jusque dans le village de Spa. On m’avait expliqué que, pour un pilote, c’était un truc à vivre une fois dans sa vie et de fait, c’était grandiose. Je ne m’attendais pas à autant de monde dans les rues, à autant de sollicitations des gens pour des photos et des autographes. En fait, je ne voyais pas les Belges aussi fans de sport automobile. Au-delà du sportif, il y a tout un contexte festif, avec des feux d’artifice et des concerts qui rendent l’événement très spécial à vivre de l’intérieur. Et puis, le fait d’évoluer dans son pays, d’avoir ses proches présents, c’est toujours plus agréable et grisant!"

La suite pour Baptiste Moulin, c’est un petit mois de répit en termes de courses!"Ce qui ne veut pas dire de relâchement car je veux me maintenir en forme avec mes coaches pour être prêt au moment d’aborder les événements à venir. Dans le GT World Challenge Europe Endurance, il y aura Hockenheim début septembre, puis Barcelone un mois plus tard, avec l’envie de signer un podium. Et en championnat d’Italie, on a, au minimum, une deuxième place de la catégorie à défendre", conclut le Frasnois.