Pour Ogy, le Top 8, «c’est à oublier!»

Et apparemment aussi désarmante puisqu’avant le début d’une lutte si cruciale pour toujours garder un espoir de décrocher le Top 8, on ne s’attendait pas à un score aussi sévère. Notamment après le 11-13 serré de l’aller!"On voulait notre revanche mais ça n’a tout simplement pas été possible. On ne savait pas où aller sur le terrain, on n’a jamais su quitter le tamis, on n’a fait que subir, ne réussissant jamais à se mettre à niveau,constatait Julien avec pessimisme.Grimminge a sans doute mieux géré la pression mais en étant aussi en forme, c’est toujours plus facile! Il a mérité sa victoire." Et se replace au neuvième rang, du général, deux points derrière Wieze, vainqueur à Galmaarden 11-13 et actuel huitième, avec, précisons-le, une lutte jouée de moins.

Quant à Ogy, c’est la dixième place qui est d’actualité désormais, à quatre journées de la fin de la phase classique. Il faudrait refaire un retard de trois unités sur Wieze et une sur Grimminge pour remonter parmi les huit premiers et échapper à la course à la bascule en N2."Sauf qu’on se dirige inévitablement vers cela. Le Top 8, c’est mort, on peut l’oublier", pestait Julien Masure qui sait en outre que le programme à venir des siens est ardu: Kerksken, Maubeuge, Baasrode, Mont-Gauthier!

Et maintenant?"Il y a beaucoup de déception car si on voulait être dans le Top 8, il fallait battre deux fois une formation comme Grimminge et non empocher un petit point sur six. Quand on voit nos précédentes saisons au cours desquelles on prestait très bien, c’est incompréhensible: quel manque de régularité! Et quelle incapacité à finir les jeux! Ce n’est pas normal… Mais il faudra digérer les regrets de ne pas être en play-off en abordant les play-down avec sérieux car on se doit de laisser Ogy en N1. J’en fais une fierté personnelle, moi qui suis en partance", concluait un joueur qui défendra les couleurs de Baasrode en 2023.