Le Pays Vert et la REAL passent, l’un sans devoir batailler, l’autre en étant solide

Finalement, seul Acren-Lessines a dû chausser les crampons. Et c’est un joli exploit que la REAL a réalisé car on lui prédisait les pires difficultés à Avelgem, une solide P1 flandrienne. Mais la qualification est venue récompenser la prestation convaincante des Camomilles à qui il n’aura suffi que d’un seul but pour valider leur billet pour le tour suivant. Et c’est Lory Pelders qui s’en est chargée à la 4e minute! Avantage que la milieu de terrain et ses coéquipières préservaient jusqu’au coup de sifflet final pour s’octroyer le droit d’aller défier samedi prochain Bioul, une P1 de Namur, vainqueur 6-2 de Ciney, un adversaire évoluant dans le même championnat. C’est également au sein de l’élite de Namur que preste Grand-Leez, équipe qui viendra jouer le Pays Vert ce prochain week-end.