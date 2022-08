Buts: 19e Desitter (0-1), 42e Clarebout (0-2), 66e Cardon (0-3), 74e Cardon (0-4), 78e Hillewaere (0-5). Ere: Larsy, Remson, Vandennieuwenborg (54e Desmedt), Andrisse, Barez, Minet, El Hedad, Karangwa, Lestavel (62e Belbecir), Ergo, E. Plume (66e L. Plume). Dixmuide: Decorde, Deprez (62e Vanysacker), Desitter, Tanghe (46e Deschuyter), Feys, Baekelandt (46e Vandergunst), Santens, Bulstraen (46e Hillewaere), Clarebout, Vandenbussche (62e Cardon), Vandendriessche. Arbitre: M. Hurteux.

"On a fait avec les moyens du bord mais nos adversaires étaient beaucoup plus forts que nous. Dommage d’avoir pris le second but à quelques minutes de la pause. On aurait peut-être pu faire douter un peu mieux Dixmude." Le capitaine Alex Remson n’a pas dû se creuser les méninges pour commenter le verdict…

Le premier quart d’heure a entretenu l’illusion que les troupes de Julien Collie pourraient rivaliser. Mais la suite a vite éteint ce constat dans l’œuf. Une frappe contrée de Desitter amène un corner conclu imparablement par le timing parfait du même joueur à la 19e. On ne le sait pas encore mais c’est déjà le chant du cygne. Tanghe échoue de peu avant que la mauvaise passe de Karangwa interceptée par Clarebout n’amène le 0-2 à trois minutes de la pause.

À la reprise, rien ne change et ce n’est que logique parce que les visiteurs font juste parler leur technique en s’appuyant sur quelques sacrés joueurs ayant évolué beaucoup plus haut. On pense à Feys qui rayonne au milieu du jeu! Vandergunst tout seul face au but réussit à placer à côté à l’heure de jeu, mais Cardon dans la même position ne loupe pas l’aubaine six minutes plus tard. Hillewaere force Larsy à la claquette avant que Cardon et Hillewaere ne donnent au score des allures de forfait immérité pour la réplique locale même si Ere ne s’est pas procuré une occasion et a tiré une seule fois au but. "Il n’y a pas eu photo. Dixmude s’est montré intelligent dans le jeu, il y avait un fossé entre les deux équipes. On ne s’est pas créé d’occasions, le gardien adverse n’a pas eu un arrêt à effectuer. On aurait dû se projeter plus rapidement vers l’avant. Ceux qui étaient présents sur le terrain ont essayé, je suis plutôt fier d’eux. On a été bien organisé pendant une demi-heure, on n’a jamais baissé les bras",analyse l’entraîneur des Étoilés, Julien Collie, qui voit son rêve du Heysel s’envoler…