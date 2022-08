Des Athois tout en maîtrise et réalisme

Selon la fameuse formule consacrée, sur le papier, ça devait passer pour le Pays Vert ce dimanche au premier tour de la Coupe nationale! Car son statut de D3 évoluant à domicile prenait d’office le pas sur celui de Soignies, un adversaire jouant un cran plus bas en championnat et à l’extérieur qui plus est pour l’occasion! Néanmoins sur la pelouse du stade des Géants, la P1 sonégienne a fait bonne figure, empêchant le favori du jour à développer son jeu, surtout au cours de la première période!

Dès lors, lors des 45 minutes initiales, les situations de but venaient principalement des phases arrêtées, notamment sur des corners bien tirés. Sur deux d’entre eux, Godeau, le portier visiteur, boxait parfaitement alors que, sur le troisième, il était un peu moins autoritaire dans ses sorties, ce qui offrait à Fiévez de la tête, puis Leleux à la retourne des possibilités qui en restaient à ce stade sans faire mouche.

Mangunza double buteur

Peu après, sur un coup-franc excentré, Vandeville envoyait ensuite sur le poteau."Mettez plus de rythme", encourageait Jimmy Hempte. Le coach était bien reçu par ses Athois. Sur une action limpide initiée par Leleu sur son côté droit, Mungunza expédiait au fond des filets le centre de Vandeville à la 42e."Jason avait déjà centré une fois plus tôt dans le match mais je n’avais pas été présent en zone de finition. Sur sa seconde tentative, je me devais d’être à la bonne place et je ne me pose pas de question au moment de reprendre le très bon ballon qu’il m’a donné", concédait Brian Mangunza, buteur récidiviste du jour.

Après le repos, l’une des nouvelles recrues du Pays Vert remettait en effet cela, à la 63e minute, sur penalty cette fois, à la suite d’une faute commise par Desmecht sur Itoua."J’ai voulu prendre mes responsabilités. De toute façon, un penalty, ça doit aller au fond! Pour la confiance, c’est idéal de marquer deux fois pour un premier match officiel sous mes nouvelles couleurs. J’avais disputé les deux premiers amicaux mais je n’avais pas su trouver l’ouverture. C’est important que ce soit le cas le plus vite possible pour encore mieux m’intégrer dans le collectif et remplir les objectifs du club qui sont communs aux miens: amener le groupe le plus haut possible au classement en championnat et essayer d’avoir les meilleurs stats sur un plan plus personnel", commentait, à l’issue des débats, l’ancien attaquant de Jodoigne, club pour lequel il a mis dix buts la saison dernière.

Des remplaçants décisifs

Entre les deux roses de Mangunza, on n’oublie pas qu’il y a eu celle plantée par l’inusable Hospied qui faisait 2-0 à la 50e sur un lob dont il a le secret. Bien dans leurs pompes et maîtrisant bien plus le jeu que leur adversaire, les Athois alourdissaient la note de Soignies via Paternotte, à peine monté au jeu, qui profitait du très bon travail de Mundine, lui aussi un rentrant. Et d’autres remplaçants auraient pu amener le marquoir vers un score de forfait mais l’essai de Dekampener était trop mou et la frappe victorieuse de Romont était annulée pour une position de hors-jeu.

Pas de quoi bien sûr gâcher une très belle entrée en matière et un premier joli succès en match officiel!"C’est de bon augure. On sent qu’on peut faire quelque chose de bien avec un tel groupe,complétait Brian Mangunza dont les qualités apporteront sans doute beaucoup.Je sais garder le ballon dos au but, j’ai de la vitesse et aussi une bonne finition. Je n’ignore pas que le club se cherche un buteur depuis quelques saisons. Il compte sur moi pour être enfin celui-ci et j’aspire à l’être, mais sans me mettre de pression inutile car ça ne sert à rien."

Voilà en tous les cas de bonnes prédispositions à confirmer le week-end prochain, au tour suivant, même si le déplacement au RC Gand, D2 de Flandre, sera costaud.