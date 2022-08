Bocquet remplace Pouillard à l’ASTEK

L’information n’avait pas encore filtré mais il se confirme que Joffrey Pouillard quittera l’équipe fanion de l’ASTE Kain pour se consacrer à un nouveau projet de vie. « J’ai eu la chance de partir à la montagne cet été et d’y trouver en deux jours un appartement et un travail. L’envie de vivre une nouvelle expérience trottait dans ma tête depuis quelques années mais tout s’est accéléré et toutes les planètes se sont alignées pour que le projet se réalise rapidement. Je peux quitter le club kainois avec le sentiment du devoir accompli puisque j’y avais arrêté ma carrière de joueur lorsque l’équipe était en première régionale et je suis fier d’avoir pu ramener l’équipe à ce niveau au terme de la défunte saison », explique le Nordiste qui s’installera tout prochainement en Savoie.