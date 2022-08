Alana Castrique, à l’épreuve de la patience après son abandon

De quoi prendre un coup au moral car les sacrifices avaient été nombreux pour se retrouver au départ du Tour!"C’est surtout dur par le fait qu’au début, à Paris, on m’avait dit qu’il n’y avait pas de fracture. Dans ma tête, ce n’était donc l’histoire que d’une ou deux semaines. Mais une fois de retour en Belgique, il a fallu se rendre à l’évidence et accepter que c’était bien plus grave. J’en ai pour six semaines à trois mois! Petit à petit, je travaille déjà pour revenir. Si la position assise est quasi impossible, j’ai déjà l’occasion de pouvoir me tenir debout et marcher seule durant une vingtaine de minutes le matin et l’après-midi, avec, dans le dos, des électrodes pour le décontracturer et éviter de perdre trop de masse musculaire parce que le reste du temps, je suis en position allongée."

Une situation qui ne permet pas d’entrevoir à court terme la reprise du vélo pour celle qui détenait une belle forme avant le coup d’envoi du Tour à Paris: 50e place au Ventoux Dénivelé Challenge, 52e classée au général du Tour de Suisse, 7e au championnat de Belgique où elle a joué la gagne après un gros numéro en solo pour revenir sur le groupe de tête et 28e au Lotto-Belgium Tour!"Et je n’ai pas envie de me mettre de faux espoirs en tête en me disant que je suis éventuellement capable de revenir cette année, explique la cycliste de 23 ans.Je préfère me dire que ce sera pour la saison prochaine. Il est inutile de vouloir revenir trop vite en précipitant les choses",conclut Alana qui se réjouit du vif soutien de sa famille, ses proches, ses équipières et ses supporters.