«Une 2CV face à une Audi»

Quand on demande à Julien Collie s’il a préparé au mieux ce premier match officiel, on sent illico que ce n’était peut-être pas la bonne question : « On fait avec les moyens du bord, c’est-à-dire les forces vives qui restent… Je déplore pas moins de douze absents. Il faut jongler entre les blessés, les vacanciers et les étudiants qui ont un job. Soit on se fond dans le moule et on fait avec, soit on prend son boulot à cœur comme le font mes collègues de la série et on est obligé de construire des noyaux de 25 ou 26 joueurs… C’est pour cette raison que la semaine prochaine, il y aura une batterie de tests car, quand je vois la disponibilité et la mentalité de certains, je me pose des questions même si on est en juillet et en P2. Il ne faudra pas venir pleurer en début de saison si on n’a pas sa place. Je me dis aussi qu’à un moment, les hautes instances de l’Union belge feraient bien de réfléchir à l’organisation du calendrier. »