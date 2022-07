«Un chouette derby» pour les Anvinois

Les hommes de Michaël Browaeys ont bien préparé ce court déplacement à Renaix en s’imposant jeudi à Mesvin 0-2. Marvin Foucart et Carl Deviaene défieront une équipe qui jouera sans complexe malgré la division d’écart. « On jouera le coup à fond, sourit Michaël Browaeys. Les joueurs ont faim, ils l’ont montré à Mesvin avec une belle prestation malgré le fait qu’il s’agissait de notre première sortie et qu’on n’est pas encore au point physiquement car on a repris le 19. Depuis, j’ai toujours 18 joueurs à l’entraînement ce qui me conforte dans le fait de ne pas avoir recommencé plus vite. » Il a effectivement bien de la chance.