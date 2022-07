Tour de France, de piste ou de cochon

1. SamediOn ne sait pas vous mais nous, on a passé de très bonnes vacances. Sans être ni trop près ni trop loin de l’actualité sportive! En étant malgré tout un peu attentif à ce qui pouvait se passer dans la région. Et il y a un truc qui nous a fait dire:"Non mais ce n’est pas vrai!"Mais c’est quoi, cette histoire de photocopieuse au football de Péruwelz? Une machine à 16000 euros qui aurait été commandée il y a neuf ans par le club de Mouscron-Péruwelz, devenu entre-temps l’Excel Mouscron, qui n’a jamais été payée, qui aurait été vue au stade du Canonnier tout un moment mais qui, depuis, a disparu, comme par magie!"Et on ne sait pas où elle se trouve", s’en lavent les mains les responsables de feu Excel. De quoi bien inquiéter les Péruwelziens à qui reviennent tous les ennuis, le bon de commande de ladite photocopieuse renseignant le nom du Royal Racing Club Péruwelz, bienfaiteur alors de son matricule pour créer le fameux et glorieux RMP! Le fournisseur du reprographieur – joli mot, non? – exige le paiement de la facture ou bien la restitution du bien. Mais pourquoi payer pour un truc que vous n’avez jamais possédé? Et puis, comment rendre ce même truc qui a disparu? On ne dit rien mais ça sent le tour de cochon des dirigeants mouscronnois qui se sont sûrement servis de la photocopieuse pour reproduire... les erreurs du passé.

2. DimancheDe Tour – mais pas de cochon, celui-là! –, il devait en être question pour Alana Castrique ce dimanche. Départ de Paris et de ses Champs pour la Ploegsteertoise de Cofidis: en route pour huit journées de course sur le tracé du Tour de France féminin dit du renouveau! Sauf que le Tour de notre régionale aura été tout petit, la faute à la malchance. Laide chute sur la plus belle avenue du monde qui fait virer au cauchemar un rêve qui venait à peine de devenir réalité. Trop cruel mais en combattante qu’elle est, Alana reviendra sur le Tour, il ne peut en être autrement.

3. LundiLendemain de fin de Tour de France masculin: juste magnifique! Mais pas pour tout le monde, apparemment. On peut écrire à L’Avenir mais n’être tourné que vers le passé. Partager le même prénom que Rasmussen doit sans doute rendre impossible la dissociation entre cyclisme et dopage. Quand on se nomme Degré, on ne peut que monter en température et voir rouge devant les exploits du peloton d’aujourd’hui… À chacun sa vision des choses!

4. MardiOn a bien failli oublier de vous parler d’un autre tour… De piste, celui-là! À Eugene, là où se déroulaient la semaine dernière les Mondiaux d’athlé. Avec la sixième place de nos Belgian Cheetahs emmenées par Camille Laus. Une capitaine remontée comme un coucou à l’arrivée du relais."On aurait dû mieux faire",commençait la Tournaisienne, preuve de ses ambitions légitimes."Et maintenant, considérons Carole Bam, notre coach, à sa juste valeur", enchaînait-elle, faisant référence au mal-être de l’entraîneuse du 4x400 féminin qui s’estime pas assez soutenue par l’athlé belge. Camille ne fait pas que courir, elle sait aussi donner son avis et elle le fait plutôt très bien!

5. MercrediEncore un petit tour? Allez, c’est parti, ou plutôt pas trop, justement car, de tour, même le moindre, d’après ce qu’on a compris, il n’en sera aucunement question dans les rues de Tournai pour les amateurs de la petite reine à poil. Comprenez bien que ce sont les cyclistes qui sont nus et non une quelconque personne couronnée; bref, on parle de vélo, quoi! Mais d’une façon de pédaler particulière, puisqu’entre les fesses et la selle, rien du tout, pas la moindre étoffe! Le jeudi 14 juillet, le mouvement naturiste a lancé un tour nu de la France, avec une incursion en Belgique le samedi 30 et un passage par la ville de Tournai, vue par l’organisation comme le lieu de départ idéal pour rallier Lille. Sauf qu’elle va devoir se trouver un plan B car Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre tournaisien, a indiqué que les cyclos dévêtus n’étaient pas les bienvenus. Alors, Polo, on n’aime plus le vélo? Si c’est ça, nous, on tombe des nues…

6. JeudiEn fait, il se dit que ce n’est nullement en raison d’un désintérêt soudain du vélo de la part de son maïeur que la Ville de Tournai refuserait de voir défiler un peloton de nudistes sur ses boulevards. Il s’agirait en réalité juste d’une question de sécurité! Car le tracé de l’étape prévoyait d’emprunter la très tristement célèbre rue Saint-Martin qui, non ravie de naturellement se déformer, voit désormais ses pavés disparaître par dizaines. Ce qui aurait fait dire à Paul-Olivier Delannois, selon son entourage:"De gré, ne venez pas, ça risquerait de trop secouer!"En effet, on imagine le tableau…

7. VendrediVous avez vu: la fédération française sauve finalement Bordeaux en Ligue 2 malgré ses difficultés financières et l’avis négatif de la Direction nationale de contrôle et de gestion. Enfin une belle victoire pour Gérard Lopez. Il y avait quand même bien longtemps!