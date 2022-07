N2: Tourpes voit double

Week-end un peu particulier en nationale 2 pour Tourpes qui aura deux luttes à disputer, là où la majorité des autres sociétés n’auront droit qu’à un rendez-vous… Avec, par la même occasion, une double occasion de confirmer sa suprématie sur la division ! Car ce sont leurs deux plus proches poursuivants que les Tourpiers de Sébastien Potiez vont affronter. Samedi, à 15 h, ils accueillent Sirault, troisième avec un total de 32 points, soit à huit longueurs de la tête. Début juin, l’aller avait tourné à l’avantage de nos régionaux qui l’avaient emporté 8-13 sur le ballodrome de Sirault. À noter qu’il s’agit d’une lutte programmée initialement le 21 août, lors de l’avant-dernière journée de phase classique du championnat, mais coïncidant avec le Tournoi de Sirault. Lutte qui a donc été avancée, contraignant les Bleus à jongler avec un second rendez-vous dès ce dimanche. Après le troisième classé, c’est leur dauphin qu’ils affronteront. Au lendemain de la phase finale du Tournoi de Maubeuge pour laquelle il s’est qualifié, Genappe, deuxième à cinq points, tentera de prendre sa revanche sur un Tourpes qui l’avait battu 13-9 le jeudi de l’Ascension. Dimanche, on note également la venue de Saint-Servais, septième classé, à Œudeghien, quatrième. Avant-dernier, Blicquy accueille, pour sa part, Fontaine, formation classée trois places au-dessus de lui. L.D.