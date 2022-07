Jimmy Hempte: « Ça passera s’il y a la bonne mentalité »

Comme le fond de jeu!"Ce qui n’est pas anormal à cette période-ci de l’année. Une nouvelle saison commence, il y a des choses à mettre ou à remettre en place. On reste ainsi par exemple sur deux premiers matches amicaux certes gagnés mais le bilan est mi-figue mi-raisin. Il y a clairement des enseignements à retirer. On voit bien que certains joueurs sont plus avancés alors que d’autres sont plus à la traîne et devront faire les efforts pour raccrocher le bon wagon."

Par contre, rien à redire sur le fonctionnement du groupe!"Tout va bien et l’ambiance est déjà bien là, chacun s’étant mis au diapason du collectif. Et avec deux victoires jusqu’ici, au-delà du rythme pris, on a engrangé de la confiance,sourit un Jimmy Hempte qui aspire à confirmer dimanche à domicile face à un autre adversaire jouant en provinciale.En théorie, on se doit de passer car, sur le papier, c’est une D3 qui reçoit une P1. Mais ça ne passera que par le fait d’y mettre la mentalité adéquate et d’abattre les bonnes cartes sur le terrain."

Parmi ces cartes, il n’y aura pas les atouts que sont Joachim Dubois, Gaëtan Thulier, Jonathan Eckhaut, Julien Jadot."Bien qu’affûté, Joachim a un souci au pied et sera préservé. Gaëtan et Jo sont en vacances alors que Julien n’est pas encore apte à jouer en match. D’autres choix seront posés en fonction de la forme, l’assiduité et l’implication aux entraînements."

Quant à l’importance de la Coupe:"Dans ma mentalité, je joue pour tout le temps gagner. Même un petit jeu à l’entraînement, je veux le remporter! Je n’aime pas perdre une rencontre amicale, alors vous pensez bien un match officiel… Je veux que les garçons donnent tout pour jouer un deuxième tour. Mais si on le prend par-dessus la jambe, quel que soit l’adversaire en face, on aura des problèmes."