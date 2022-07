En visite à Avelgem et Soignies, la REAL et le Pays Vert verront-ils le premier tour?

Il n’y a pas que les garçons qui connaîtront une entrée officielle en compétition ce week-end puisque, chez les filles, on entamera aussi le parcours en Coupe de Belgique. Ces samedi et dimanche, place ainsi à un tour préliminaire qui concernera deux équipes de notre région. Malheureusement, il faudra se déplacer pour voir à l’œuvre Acren-Lessines et le Pays Vert qui évolueront tous deux samedi à 16 h.