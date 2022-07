Quand on a la chance de recevoir à plusieurs reprises – ce sera le cas si les Sang et Or passent les deux premiers tours! –, il ne faut pas laisser filer ce sort généreux. Même si la priorité restera bien évidemment le championnat de D3, personne ne comprendrait que les Tournaisiens ne performent pas à domicile face à une P1 aussi flandrienne, aussi accrocheuse que peut l’être ce genre d’équipe sortant souvent un très gros match face à plus fort:"Ce match de Coupe de Belgique est dans notre planification comme les autres matches amicaux, c’est un peu ainsi qu’on le prend parce que le premier but est d’être prêts pour la réception de Monceau fin août, mais on est des compétiteurs, alors évidemment qu’on mettra tout en œuvre pour passer parce qu’on veut gagner tous les matchs",avance le coach tournaisien, papa pour la quatrième fois depuis quelques jours… On souhaite la bienvenue à Ilona! "Ce qui m’embête seulement, c’est qu’on ne puisse inscrire que quinze noms sur la feuille de match."

Après un stage positif et une première victoire mercredi face à la P1 du Pays Blanc, il faut enchaîner."Les premiers signaux sont positifs avec un groupe sérieux, concerné et à l’écoute mais c’est le début et il faudra attendre un peu avant de juger. Les premières sélections arrivent, il faudra voir comment la concurrence sera acceptée. De toute façon, on a mis un cadre de vie en place et celui qui ne s’y tiendra pas s’exclura de lui-même."

De ce point de vue là, la prestation de mercredi soir a satisfait Jérémy Descarpentries:"Par rapport aux principes qu’on avait mis en place durant les entraînements, j’ai vu de belles séquences malgré une opposition qui n’était pas au maximum. On a renouvelé la moitié de l’effectif, c’est comme si on repartait d’une page blanche, je le répète, un peu de patience."

La première sélection ne sera pas trop compliquée pour le coach Sang et Or:"Delobeau et Marigard sont tous les deux en vacances; Amisi, Nedja et Boutayebi ne sont pas qualifiés; Bellia(NDLR: qui souffre d’une entorse) et Marquette sont blessés. Lekhehal n’a pas encore repris. Pour le reste, tout le groupe est disponible. Seize joueurs exactement."