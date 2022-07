Benoît Ruscart ne manque pas d’Ere

Sur la distance reine, Benoît Ruscart, entre courses sur piste sur les haies, les barrières, ou sans, et le championnat national de 10 km sur route à Lokeren, le 6 août prochain, a été le plus rapide. L’athlète de la Rusta a bouclé les 10 bornes en 32.04. En précédant de trente secondes Maxime Michel, de Chastre en Brabant wallon, qui fait souvent le déplacement. Pas étonnant quand on sait que sa copine est Valentine De Langhe, sœur de Gilles et fille de Bruno. Il avait terminé deuxième en 2018 avant de s’imposer en 2019. Il a couru le 1500 m, en 3.56.79, dernièrement à la manche de la Flanders Cup à Lokeren, le 22 mai.