Pas de titre aux régionaux mais cinq podiums

Pour participer à cette compétition dotée d’un programme complet, il fallait avoir réussi les temps limites des différentes courses engagées. La piscine de Genk accueillait 557 nageurs issus de 92 clubs pour 1870 départs individuels et 175 en relais. Il faut constater, pour les résultats, qu’il devient de plus en plus difficile de rivaliser avec les "grosses écuries" du Nord, disposant de bien meilleures installations et de ce fait de facilités pour les entraînements.