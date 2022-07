Le marathon d’Estaimpuis revient en septembre

La deuxième édition du marathon d’Estaimpuis, dénommé cette année "le Crack Marathon", se déroulera le dimanche 4 septembre, soit dans un peu plus de cinq semaines. Mais il y aura aussi le semi-marathon et le 10 km. La journée a été décrétée sans voiture sur l’ensemble de la commune d’Estaimpuis permettant aux participants de courir sans s’inquiéter mais également aux visiteurs et supporters de profiter pleinement de l’événement.