Un premier galop instructif pour les Tournaisiens…

On ne dira pas que la seconde période était inutile mais le succès tournaisien était déjà entériné à la pause avec des buts de Calon et Cissé suivis par une égalisation concédée sur un double penalty : « Si la faute de Piéraert ne se discute pas sur le premier, c’est plutôt Ivanof qui est accroché ensuite mais il n’y avait pas d’arbitre officiel, on ne lui en tiendra pas rigueur », détaille Grégory Voiturier. Amury et Destrain ont rétabli les distances : « Le Pays Blanc qui n’était pas au complet ne s’est pas réellement montré dangereux. De notre côté, on a essayé d’appliquer le travail mis en place aux entraînements en s’attachant à bien faire circuler le ballon. On a vu de belles choses dans le chef de certains joueurs pas alignés à leur poste mais aussi du côté d’Amury, véritable attaquant qui devrait nous valoir pas mal de satisfactions. Enzo Bellia dans le costume de meneur de jeu très communicatif a vite trouvé ses marques. Le premier match officiel dimanche en Coupe, contre Deerlijk sera vraiment indicatif avec la première sélection et les premiers déçus qui vont avec. »