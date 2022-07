Les doubles avant les simples et la passation de pouvoir à Bon-Secours

Mais avant de se plonger dans cette nouvelle compétition, on peut pointer quelques jolis résultats réalisés par les locaux le week-end dernier. On pense à la victoire en doubles messieurs 4 de Joris Urbain et Guillaume Comblez. Un Guillaume Comblez qui s’est également imposé en M5 aux côtés d’un autre affilié bon-secourois, Emmanuel Rox. En M6, on avait une finale 100% locale avec la victoire de Max Dubruille et Victor Ergo face à la paire Quentin Lepla/Michaël Cnudde. Succès local également en M7 avec Olivier Daloin et Pascal Baert. Enfin en doubles mixtes 7, Michaël Cnudde et Sabine Lefevre ont remporté la finale. Des résultats qui prouvent à merveille que le TC Bon-Secours mérite une suite.