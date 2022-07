Jordan Dauchy signe pro à Winkel: une récompense méritée

«Idéal pour finir mes études»

Mais l’ancien Tournaisien reconnaît que c’est " une fierté de passer ce cap. Je pense que tout le monde rêve d’un contrat professionnel. C’est vraiment cool que je sois arrivé à le décrocher. Car c’est le fruit de beaucoup de travail. Certains ont parfois l’impression que les footballeurs ont la vie facile. Mais c’est tout l’inverse C’est un monde compliqué. Il faut se battre pour sa place en faisant pas mal de sacrifices."

En tout cas, ce contrat tombait à point nommé pour le jeune homme de 25 ans. " Il me permet de garder le juste mixte entre le football et mes études. Je fais un Bac pour devenir éducateur spécialisé. Si mes examens d’août se passent bien, je passerai en dernière année en septembre. Cela me permettra donc de poursuivre mon cursus tout en restant dans un environnement que je connais bien et où je me sens bien. Pour moi, c’est très important d’avoir mon diplôme. Car on ne sait jamais de quoi peut-être fait demain. Tout va très vite dans ce monde. Puis, dans une dizaine d’années, ma carrière sera terminée. Je dois donc penser à la suite."

«La D1B ou mieux? Cela passe par mes prestations»

La suite, elle passera peut-être par un transfert vers les divisions plus hautes? " Bien sûr, cela reste un rêve pour toute personne qui joue au football. Mais je préfère me concentrer sur le jour J. Je ne me fais pas d’idées sur le futur à l’avance. Pour moi, le plus important, c’est de bien prester. Et si quelque chose arrive, je verrai ce que l’on me propose. Mais cela passera dans tous les cas par des matchs de qualité au sein de mon club."

Au sein de cette Nationale 1 new-look, avec l’apport d’équipe U23, Jordan et Winkel viseront avant tout le maintien le plus rapide. " On n’a pas l’objectif de monter à tout prix. On veut avant tout vivre une saison tranquille. L’année dernière, on avait très mal débuté. Et au final, on avait fini proche des play off pour accéder à la D1B. Cela prouve que tout va vite dans ce championnat très compliqué. Il n’y a que des équipes professionnelles(ou presque).Il faut se battre pour chaque point.

D’autant que la division change un peu pour la prochaine saison avec l’arrivée des équipes U23 de Charleroi, Louvain et La Gantoise. Je suis curieux de voir ce que cela va donner. Au niveau individuel, ce sera certainement un peu plus fort. Mais logiquement, des équipes d’adultes doivent réussir à prendre le dessus par son collectif et son expérience."

On pourra vite s’en rendre compte car la compétition reprend dans une quinzaine de jours à peine. Jordan Dauchy débutera face à Heist le 17 août.