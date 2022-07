Baptiste Moulin va vivre ses premières 24H de Spa avec public

«On est en confiance»

À bord de sa Lamborghini, l’affilié à l’ASA Tornacum visera une nouvelle fois le podium. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il arrive en confiance. " On a effectué deux jours de tests sur le circuit il y a quelques semaines. Cela s’est très bien déroulé. Depuis le début de saison, j’ai disputé quatre courses et à chaque fois, on a eu de bons résultats. À Mugello, en championnat d’endurance d’Italie, on a terminé 7e. Mais cela ne reflète pas la conduite que l’on avait sur place. Pour faire simple, on a connu un problème lors de notre arrêt. Pour l’essence, ce n’est pas une pompe comme celle où vous allez tous les jours. C’est un tuyau qui vient se coller à la voiture et tout est automatique de manière électronique. Logiquement, on avait rentré les données pour avoir 42 litres. Mais à cause d’un souci, on en a eu que 18… Forcément c’était compliqué pour nous de terminer. On a dû rentrer au stand une 2efois, avec la perte de temps que cela entraîne. Cela explique notre place finale."

«Le moment de concrétiser pour Lamborghini»

En plus de ses ambitions personnelles, le Frasnois sera attentif à celle de la marque italienne qui l’emploie. Lamborghini ne le cache pas depuis son retour en endurance, elle veut briser l’hégémonie allemande et imiter Ferrari, vainqueur en 2021. " Au niveau de notre team VSR, on aura deux bolides. Cela permet de gagner du temps lors des essais. Car on essaie un truc sur une voiture et une autre chose sur l’autre avant de se partager les expériences. On est encore assez jeunes dans le milieu(2 ans)mais on progresse rapidement. On espère que cela se verra avec les résultats.

Plus généralement, il y a pas mal de Lamborghini à l’affiche. On espère que la troisième sera la bonne. Car lors des deux dernières éditions, une voiture de la marque était en tête au petit matin, avant de subir un crash. À chaque fois dans le Raidillon… Ici, c’est le bon moment pour concrétiser."

«La parade, une des raisons d’être pilote»

Mais avant de rêver du résultat, notre régional compte bien profiter de tous les moments qui s’offrent à lui. " On est arrivé mardi dans le gîte que l’on a loué pour l’occasion. On a pu effectuer le tour à pied de la piste dans la soirée. C’est toujours un moment important pour repérer les petits changements apportés depuis l’année dernière.

Mercredi, dès 18h, j’ai enfin pu vivre le fameux défilé des voitures dans le centre de Spa. Cela n’avait pas été possible lors de mes deux premières. Cette parade puis la rencontre avec la foule dans la foulée, c’est l’une des raisons pour lesquelles on devient pilote. C’est un superbe moment de partage.

Jeudi, on est rentré vraiment dans le vif du sujet. On a roulé quasiment toute la journée. Il y a eu les essais puis les qualifications. Après 22h, on a eu également des essais en conditions de nuits afin d’apporter les derniers réglages nécessaires. Enfin, vendredi, on a des derniers tests en conditions de course."

Puis, ce sera le grand départ samedi sur le coup de 16h45 avant l’arrivée le lendemain à la même heure. Avec quelle place? La meilleure on l’espère pour Baptiste Moulin et ses coéquipiers: Mattia Michelotto, Marcus Paverud et Michael Dörrbecker. Et pourquoi pas un nouveau podium?