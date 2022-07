Pause padel à l’Abbaye en ce fol été athois

Sauvage vainqueur à domicile

C’est la première fois que l’Abbaye organisait un tournoi depuis l’ouverture de sa deuxième surface. " Deux fois plus de terrains, c’est deux fois plus de plaisir, reprend Nicolas, qui a tout de même trouvé le temps de jouer et de se qualifier pour le tour final du Messieurs 300, une des quatre catégories proposées la semaine dernière.Avec ce court supplémentaire, nous avons logiquement pu ouvrir plus de tableaux que par le passé. Il y a donc eu une vraie émulation tout au long de la semaine, avec beaucoup de gens présents sur et en dehors des terrains. Cerise sur le gâteau, les membres du club se sont illustrés! Dans chacune des quatre catégories, un joueur de l’Abbaye au moins a atteint les demi-finales, avec une mention spéciale à Damien Sauvage, vainqueur du Mixte 300."

Disputé une semaine seulement après le tournoi de doubles de tennis, cet épisode padel ne constitue toutefois qu’une étape d’un été très dense. " Notre tournoi de simples de tennis, qui réunit 225 inscrits, bat son plein depuis le week-end dernier. Viendra ensuite, du 6 au 14 août, l’étape athoise du Belgian Junior Circuit, qui rassemblera les meilleurs joueurs U9, U10 et U11 du pays. Une manche qui s’annonce déjà couronnée de succès puisque j’ai compilé une bonne septantaine d’inscriptions, à une semaine de la clôture de celles-ci."

Et après la prestation de ces petits as, ce sera retour au padel. " Nous organisons un dernier tournoi de tennis, de doubles, à la fin août, mais pour le reste, la fin de l’été sera surtout placée sous le signe du padel, en effet. Lors de la deuxième quinzaine d’août, un second tournoi aura lieu dans nos murs, sorte de préparation idéale pour les compétitions interclubs de septembre. L’AFP a décidé de permettre aux joueurs de les disputer dans un autre club que le leur en ce qui concerne les catégories mixtes et vétérans. Et puisque nous sommes, depuis le déménagement de la Casa, le seul club de padel de l’entité, nous allons engager un nombre impressionnant d’équipes. Lors d’une première réunion, j’ai déjà reçu 12 demandes d’inscription! C’est beaucoup pour deux terrains, mais mieux vaut ça que l’inverse."

Ath, la cité où la petite balle jaune ne dort jamais.