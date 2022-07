Lola Fache termine neuvième au EYOF: «Cela s’est joué à peu, la médaille était jouable»

Mais comme si elle s’en doutait, Lola nous avait dit avant son départ: " Je n’ai jamais beaucoup de chance lors des tirages au sort. Par exemple, à Paris, j’avais chopé la 1remondiale dès mon entrée." Cette poisse lors de la constitution des tableaux, elle se confirmait à Banská Bystrica. Dès les quarts, la Hurlue devait faire face à l’Espagnole Laura Gomez Antona, grande favorite du tournoi. Tournoi qu’elle remportera un peu plus tard dans la journée, précisons-le. " Mais c’est le jeu du judo, détaillait sa coach Sophie Lutyn.Dans chaque compétition, il y a une tête de série. C’est vrai que Lola n’a pas toujours de chance car c’est souvent pour sa poire tôt dans les tours. Mais ce que je retiens surtout, c’est qu’elle a livré un beau combat malgré la défaite. Elle n’a pas été ridicule et battu à plates coutures. En début de combat, elle a très bien respecté les consignes, notamment au niveau de la défense. Cela s’est finalement joué à très peu de choses."

L’aventure ne s’arrêtait pas là pour l’affiliée du Kanido Herseaux. L’Espagnole poursuivant son chemin, Lola avait le droit à un repêchage. Même s’il fallait alors remporter trois combats, une médaille était toujours possible. Malheureusement, la première marche était trop haute. Notre régionale devait s’incliner face à la Turque Seyma Yildirim. Pour prendre finalement la 9eplace de ces EYOF. " Lola a manqué de confiance en elle. Elle n’a pas réussi à se remettre dedans après sa défaite en quart. Pourtant, elle a encore livré un bon combat. Malheureusement, une petite attaque à l’approche de la fin du chrono a suffi pour la déstabiliser. C’est dommage. Car je suis certaine, par rapport à ce que j’ai vu, qu’elle était capable d’aller chercher une médaille."

«En profiter désormais»

Qu’a-t-il manqué alors? " La seule chose qui pêche encore chez Lola, c’est le mental. Le niveau, elle l’a! Mais elle doit encore en prendre pleinement conscience. En regardant les matchs pour les médailles, elle était en pleurs car elle se dit qu’elle pouvait y être. Et c’est vrai. Mais elle n’y croit pas assez lors de ses rencontres. J’ai déjà essayé de l’en persuader. Désormais, on passe également par un coach mental pour l’aider à passer ce cap. C’est vraiment la seule qui lui manque. Car les qualités, elles sont là!" Et si cela vient d’une coach aussi exigeante que Sophie, c’est tout dire.

Désormais, la Mouscronnoise devra passer outre sa déception. Mais on peut compter sur sa famille et sa coach pour lui remonter le moral. "A vec sa meilleure amie(NDLR: Victoria Sibille qui a terminé 7een – de 48 kg),elles sont un peu défoutues. Mais on leur a dit de passer à autre chose et de profiter de l’instant présent. Car un événement comme celui-ci, on ne le vit souvent qu’une fois dans une carrière." Et si cela peut rassurer Lola pour la suite, on rappelle que des athlètes comme Nafi Thiam et Tia Hellebaut étaient aussi revenues des EYOF sans médaille. Et quand on voit la carrière qu’elles ont réalisée derrière!