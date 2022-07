L’Acrho revient le 28 à Ere

Pour tous renseignements complémentaires: Michel Leclercq, 0475/30.39.83 ou Gilles De Langhe, 0496/78.07.57.

Et le 31, aux 5 Rocs

Le Jogging des 5 Rocs se déroulera non plus le vendredi ou le samedi mais bien le dimanche 31 juillet à 10 heures. Le rendez-vous est fixé à la salle "L’Vint d’Bisse", 208, rue Carlos Gallaix, 7521 Chercq, pour les inscriptions. Ainsi que les vestiaires et la remise des prix. Le départ sera donné à 10h à l’arrière du parc, soit le long du chemin de halage, pour un parcours, légèrement vallonné, en une boucle, de 11,300 km, dont passage dans les 5 Rocs. Ravitaillements après 5,500 km et à l’arrivée qui sera aussi jugée au même endroit, sur le chemin de halage. Vu la chaleur annoncée, un épongeage sera possible à l’approche des 4 km.

Renseignements supplémentaires: Patricia Henrard, 0496/15.17.98.