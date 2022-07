Jérôme Baugnies se bonifie encore

L’épreuve avait mal commencé pour les régionaux, Maximilien Picoux et Quentin Dillies étant impliqués dans une chute qui les poussait à l’abandon. Pas de chance pour l’équipe des Crazy Guidons qui avait marqué le coup sur la ligne d’arrivée en mettant à l’honneur ses sponsors. " C’est important de montrer ce que fait l’équipe depuis le début de saison, de remercier les partenaires qui font confiance en notre projet et de se réunir pour parler de l’avenir. Nous espérons grandir en 2023 en améliorant notre structure et sans doute aussi en élargissant notre effectif avec pour priorité de réunir des coureurs wallons autour d’un même projet", commentait Maximilien Picoux qui aura apprécié la belle course de son équipier, un Namurois spécialiste du triathlon qui s’est illustré sur les pentes de Flobecq mais n’obtient finalement qu’une modeste 21e place qui ne reflète pas ses efforts.

L’épreuve aura pour le reste été animée dans un premier temps par l’échappée d’un quatuor composé des Flandriens Leyman et Simon, du Français Avoine et du Hennuyer Louka Matthys. Après un premier regroupement, c’est un autre quatuor, exclusivement flandrien cette fois, qui allait parvenir à prendre les commandes dans la deuxième heure de course. " L’entente était parfaite mais en haut de la Poterée, je me suis rendu compte que nous n’étions plus que trois alors qu’il restait trois tours à couvri, commentait Jérôme Baugnies sur la ligne.Dans le dernier tour, j’ai encore accéléré dans la Poterée et seul mon équipier Niels Heyns a pu revenir dans la descente. Nous n’avons pas vraiment discuté pour savoir qui allait gagner. Après cinq deuxièmes places, je suis évidemment heureux de décrocher mon deuxième bouquet sur un circuit sélectif."

Alors que Niels Vandyck s’accrochait pour conserver la troisième place, Louka Matthys se surpassait dans le dernier tour pour finir quatrième: " C’est un bon résultat même si je suis du genre à toujours en vouloir plus. Pour ma deuxième saison sous le maillot de Dunkerque, je suis surtout habitué à rouler en France mais j’ai beaucoup apprécié ce très beau circuit de Flobecq qui confirme ma bonne forme actuelle après ma dixième place au classement final du tour de Liège. J’espère maintenant chercher une victoire avant la fin de saison, je sens que je n’en suis plus très loin."