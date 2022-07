Un passage en trois étoiles plus que réussi au RTC Ath

C’est un Jean Dauge tout sourire qui nous a accueillis à Ath. Il faut dire que le pari de passer d’un tournoi une étoile à trois étoiles a été parfaitement réussi. " On n’a pas fait les choses à moitié , plaisante le responsable du RTCAth. Notre sponsor, BMWDepotter, était chaud de nous suivre. Car un passage en trois étoiles demande forcément plus de moyens financiers (NDLR: les lauréats en messieurs 1 et dames 1 remportaient la somme de 700 euros). Cela fait un an que l’on réfléchit à cette organisation. Et sans le savoir, on est tombé sur une très bonne semaine car on n’avait pas de concurrence de ce niveau. "