Quelques jours après le Pays Vert, c’était au tour de la Real de débuter sa série de matchs amicaux afin d’être prête pour le début du championnat 2022-2023. Et les Acrenois s’offraient un match de prestige face aux jeunes U23 du Sporting Charleroi, qui militeront en Nationale 1 cette saison.

Alors qu’ils ont repris les entraînements il y a une quinzaine de jours, les Camomilles se présentaient avec un effectif plus que remodelé. Au coup d’envoi, on ne comptait que deux joueurs de la saison dernière: Florimond Smars dans l’axe central et l’offensif Sekou Koné. Les neuf autres étaient soit des nouveaux, soit des tests (NDLR: ils étaient trois Lutundisa sur le flanc gauche, auteur d’un bon match, et les deux milieux Biassou et Kwisera.) Face à une belle équipe du Sporting, les locaux ont fait mieux que se défendre. Même si au nombre d’occasions, les visiteurs auraient certainement mérité un peu plus la victoire. Toutefois, ils sont tombés sur une défense bien en place. Notamment articulée autour d’un bon Bastien Yondjouen impressionnant de puissance. Les Carolos se sont également cassé les dents sur un très bon Lucas Alexandre, auteur de plusieurs arrêts réflexes de classe. À peu de chose près, la Real aurait même pu décrocher la victoire si Koné s’était montré un peu plus tueur lors de son un contre un.

De retour sur le banc, après quelques jours de vacances puis quelques jours d’isolement à cause du Covid, Fabrice Milone a apprécié. " C’était un bon petit match. Pour une première sortie, il y a eu pas mal de choses positives. Même si les joueurs ne se connaissent pas encore beaucoup, ils ont su conserver une bonne mise en place tactique, même si Charleroi a eu la maîtrise et plus d’actions. Pour le reste, il faudra encore ajouter des automatismes et du rythme dans le chef de certains qui reviennent à peine.

Parmi les tests, certains se sont montrés à l’image de l’arrière gauche. Tacko a montré de belles dispositions devant et Yondjouen est solide. Alexandre a sorti une belle prestation. On va maintenant s’entraîner jeudi et vendredi. On a un programme assez équilibré. Ensuite, on accueille Erpe-Mere samedi pour notre 2eamical."